Şeyma Subaşı'dan yıllar sonra gelen Meedo itirafı
Acun Ilıcalı ile olan evliliğini sonlandırdıktan sonra başta özel hayatı olmak üzere attığı her adımla olay olan Şeyma Subaşı, konuk olduğu programda eski kocası Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi'yle ilgili çarpıcı itiraflarda buulundu.
İddialı paylaşımlarıyla ve özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkla adını duyurmuş, kızı Melisa doğduktan sonra evliliğini noktalamıştı.
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Şeyma Subaşı, bir süre bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile de Marakeş'te 3 gün 3 gece süren bir düğünle evlenmiş ancak sadece 5 ay sonra bu evliliği noktalamıştı.
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Yeni bir aşka yelken açan Şeyma Subaşı, Brezilyalı model Marlon Teixeria ile olan ilişkisini sosyal medya üzerinden duyurmuştu.
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Özel hayatıyla magazin gündemini sallayan Şeyma Subaşı, bu kez konuk olduğu programda Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile 5 aylık evliliğiyle ilgili sessizliğini bozdu.
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