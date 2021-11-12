Şeyma Subaşı’ndan iddialara fotoğraflı yanıt
Evlilik kararı almalarının ardından olaylı şekilde ayrılan Şeyma Subaşı'nın ilişkisini bir kez daha bitirdiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Meedo için Miami'de yaşama kararı alan ve evleneceklerini açıklayan 31 yaşındaki Şeyma Subaşı'nın sevgilisini terk ettiği ve Acun Ilıcalı'nın Miami'deki evine yerleştiği iddia edilmişti.
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Sevgilisiyle birlikte verdiği pozları hesabından silmeyen ve konuyla ilgili herhangi bir açıklamaya yapmayan sosyal medya fenomeninin, yayınladığı son fotoğraf dikkat çekti.
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31 yaşındaki Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ve kızı Melisa ile olan bir pozunu paylaşıp kalp emojisi koyarak yayınladı.
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Öte yandan Subaşı, geçtiğimiz hafta da bir tekstil firmasının partisine katılan Serenay Sarıkaya'yı üstü kapalı bir şekilde hedef alarak adından söz ettirmişti.
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