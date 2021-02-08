Şeyma Subaşı'ndan olay paylaşım: Ananas gibiyim
Mısırlı Mohammed Al Saloussi ile birlikte olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı, Instagram hesabından yeni pozlarını "Ananas gibiyim" diyerek paylaştı.
Mısırlı Mohammed Al Saloussi ile birlikte olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı, Instagram hesabından yeni pozlarını "Ananas gibiyim" diyerek paylaştı.
Subaşı, gönderilerine, "Ananas gibiyim. Dışarıdan güçlü, içeriden yumuşak ve tatlı... Üzerinde de bir tacı olan" notunu düştü.
Guido Senia'dan ayrıldıktan sonra Mısırlı Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, yeni fotoğraflarını paylaştı.