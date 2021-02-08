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  3. 08 Şubat 2021 22:32

Şeyma Subaşı'ndan olay paylaşım: Ananas gibiyim

Mısırlı Mohammed Al Saloussi ile birlikte olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı, Instagram hesabından yeni pozlarını "Ananas gibiyim" diyerek paylaştı.

Şeyma Subaşı'ndan olay paylaşım: Ananas gibiyim

Mısırlı Mohammed Al Saloussi ile birlikte olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı, Instagram hesabından yeni pozlarını "Ananas gibiyim" diyerek paylaştı.

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Şeyma Subaşı'ndan olay paylaşım: Ananas gibiyim

Subaşı, gönderilerine, "Ananas gibiyim. Dışarıdan güçlü, içeriden yumuşak ve tatlı... Üzerinde de bir tacı olan" notunu düştü.

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Şeyma Subaşı'ndan olay paylaşım: Ananas gibiyim

Guido Senia'dan ayrıldıktan sonra Mısırlı Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, yeni fotoğraflarını paylaştı.

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Şeyma Subaşı'ndan olay paylaşım: Ananas gibiyim

Şeyma Subaşı, bu kareleri sosyal medya hesabından, "Ananas gibiyim. Dışarıdan güçlü, içeriden yumuşak ve tatlı. Üzerinde de bir tacı olan" notuyla paylaştı.

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