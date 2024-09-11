Şeyma Subaşı'nı kısacık saçlarıyla görenler tanıyamadı
Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya'nın nikahı sonrası yaptığı paylaşımla dikkat çeken Şeyma Subaşı bu sefer de kısacık saçlarıyla görenleri şaşırttı.
Cesur paylaşımlarıyla ve özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkla adını duyurmuştu.
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Subaşı, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'te 3 gün 3 gece süren bir düğünle evlenmişti. Ancak Subaşı'nın bu evliliği sadece 5 ay sürmüştü.
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Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Şeyma Subaşı'nın büyük bir hayran kitlesi bulunuyor. Instagram hesabından da sık sık paylaşımlarda bulunan Şubaşı'nın pozları büyük yankı uyandırıyor.
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Instagram hesabından tatil paylaşımlarına doymayan ünlü güzel, şimdilerde bir marka için ilginç bir sürprizle kameralar karşısına geçti.
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