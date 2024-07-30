Şeyma Subaşı'nın bu fotoğrafları başına dert oldu

Acun Ilıcalı ile olan evliliğinin sona ermesinin ardından sosyal medya fenomenine dönüşen bir çocuk annesi Şeyma Subaşı hem gittiği tatillerden, hem katıldığı partilerden, hem de kaldığı lüks otellerden yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminde yer almaya devam ederken yaptığı "ufak" bir hata başına dert oldu.