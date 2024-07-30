Şeyma Subaşı'nın bu fotoğrafları başına dert oldu
Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra bir sosyal medya fenomenine dönüşen Şeyma Subaşı'nın başı Instagram hesabında yaptığı paylaşımlar nedeniyle dertte.
Güzelliği ve tarzı ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Şeyma Subaşı iddialı pozlarını sosyal medyadan aralıksız paylaşmaya devam ediyor.
Hayatının her anını takipçilerine göstermekten çekinmeyen Şeyma Subaşı özellikle yaz tatili pozlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
Acun Ilıcalı ile olan evliliğinin sona ermesinin ardından sosyal medya fenomenine dönüşen bir çocuk annesi Şeyma Subaşı hem gittiği tatillerden, hem katıldığı partilerden, hem de kaldığı lüks otellerden yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminde yer almaya devam ederken yaptığı "ufak" bir hata başına dert oldu.
Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan incelemeler sonucunda Şeyma Subaşı'nın farklı tarihlerde, beş farklı markanın reklamını yaptığını ama bunu gizlediğini tespit etti.