Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisinden olay gönderme

Mohammed Alsaloussi paylaşımında "Ormandaki bir maymun bile tuttuğu dalı, diğerini sıkıca kavrayana kadar bırakmaz; yoksa düşer. Artık benim için daha fazla maymun yok!" yazısını paylaştıktan dakikalar sonra silen Meedo, yine herkesi şok etti.