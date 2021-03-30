Şeyma Subaşı'nın ''hastanelik oldu'' iddialarına yanıtı çok seksi oldu

"Instagram hesabıma yapılan bu saldırıya da aynı şekilde yaklaştım" diyen sosyal medya fenomen, "Instagram'ımı hemen geri almama rağmen bunu bir işaret olarak görüp telefonumdan uygulamayı silme kararı aldım. Bu bir hafta boyunca sosyal medya hesabını çok aktif kullanan biri olarak daha önceden olsa çok telaş yapıp büyük bir eksiklik olarak tanımlayabileceğim bu hissin aslında bana iyi geldiğini fark ettim" dedi.