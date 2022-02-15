Şeyma Subaşı'nın kucak kucağa sevgililer günü paylaşımı olay oldu
Şeyma Subaşı, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile paylaştığı kucak kucağa sevgililer günü pozu sosyal medyayı salladı.
Şeyma Subaşı, bu kez Sevgililer Günü'ne özel yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
1 / 7
Subaşı, Mohammed Alsaloussi'nin kucağında verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınlayarak sevgililer günün kutladı. Subaşı'nın 'Meedo' diye seslendiği Alsaloussi ise sevgilisine daha önce yaptığı evlilik teklifinden bir fotoğraf paylaştı.
2 / 7
Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi'nin paylaşımına düştüğü not ise 'Evleniyorlar mı?' sorusunu akıllara getirdi.
3 / 7
Alsaloussi'ni bir paylaşımında Subaşı'na evlilik teklifi ettiği anlara ait bir kareye yer vermesi ise akıllara 'Evleniyorlar mı?' sorusunu getirdi.
4 / 7