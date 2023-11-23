Şeyma Subaşı'nın Meedo'nun memleketine gitme nedeni belli oldu
Eşi Meedo'dan Psikolojik şiddet gördüğü iddiasıyla boşanan Şeyma Subaşı'nın Mısır'da olduğu ortaya çıkmış ve magazin dünyasına "hayırdır" dedirtmişti... Ancak Şeyma Subaşı'nın Mısır ziyaretinin asıl sebebi bu fotoğraflarla ortaya çıktı.
Kaynak: Fotoğraflar: Instagram
Acun Ilıcalı ile yaşadığı hem aşk hem de evlilik sürecinde gündemden düşmeyen, Ilıcalı'dan boşandıktan sonra hayatını Mısırlı iş insanı Meedo ile birleştiren ancak bu evlilikte de aradığını bulamayarak bir kez daha boşanan Şeyma Subaşı bekarlığının tadını partilerde çıkarmaya devam ediyor.
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Dünyanın dört bir yanındaki partiler arasında adeta mekik dokuyan Şeyma Subaşı bu partilerde çektirdiği pozlarını da sosyal medyadan yayınlamaya devam ediyor.
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Son olarak soluğu son eşi Meedo'nun memleketi olan Mısır'da alan Şeyma Subaşı, Asvan ilindeki partiden yaptığı paylaşımlarala dikkatleri üzerine çekmeyi başardı
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Şeyma Subaşı kısa bir süre önce de oldukça cesur Cadılar Bayramı kostümü ile gündem olmuştu...
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