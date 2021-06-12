Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi için olay sözler: Milyarder falan olamaz
Şeyma Subaşı'nın evlenmeye hazırlandığı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin dolandırıcı olduğu iddia edilmişti. Mısırlı gazeteci Amer Fouad, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Mısırlı gazeteci Amer Fouad, geçtiğimiz günlerde Şeyma Subaşı'na evlilik teklif eden ve 'evet' yanıtını alan Mohammed Alsaloussi hakkında Günaydın'dan Sonat Bahar'a çarpıcı açıklamalar yaptı.
"MİLYARDER OLAMAZ"
Yıllarca Mısır'da yaşamış bir gazeteci olarak Mohammed Alsaloussi ismini hiç duymadığını ve bu ülkede adından söz edilen bir iş adamı da olmadığını belirten Amer Fouad, Şeyma'nın sevgilisi hakkında, "milyarder falan olamaz" yorumunda bulundu.
Mısırlı gazeteci, Mohammed Alsaloussi hakkında şunları şöyledi: 1- Milyarder olduğu iddia edilen Mohammed Alsaloussi'nin Mısır kaynaklı haberlerde adı bile geçmiyor. Arap medyasındaki küçük haberler, Türk medyasının çevirisi niteliğinde. O da "ünlü bir televizyoncunun eski karısıyla evlenen Mısırlı" şeklinde...
2- Adam Mısır için bir bilinmeyen. Mısır'ın en zengin sekiz ailesinden birinin mensubu olduğu yalan! Tüm listeleri 2017 yılına kadar inceledim, adı bile geçmiyor. Zaten Mısır'ın zengin listesini iki büyük aile oluşturuyor. O da Medoo'nunki değil.