Şeyma Subaşı'nın olay paylaşımı sonrası Acun-Çağla çiftinden dikkat çeken hamle
Şeyma Subaşı'nın Dominik'e giderek yaptığı paylaşımların ardından Acun Ilıcalı'nın sevgilisinden flaş bir hamle geldi.
Paylaşımları, açıklaması ve evlilikleriyle gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı şu sıralar Dominik'te.
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Survivor çekimlerinin yapıldığı yerden paylaşımlar yapan ve eski eşi Acun Ilıcalı'yı öven Subaşı yine adından söz ettirdi.
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Survivor'ı öven ve "Başardığı her şeyi görmek bunun bir parçası olmaktan gerçekten gurur duyuyorum" diyerek Ilıcalı'ya dair yorumda bulunan Subaşı'nın Dominik'te olması sonrası gözler genç sevgili Ayça Çağla Altunkaya'ya çevrildi.
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Ayça Çağla Altunkaya sosyal medyada profil fotoğrafını Acun Ilıcalı verdiği pozla değiştirince gündem oldu.
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