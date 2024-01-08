Şeyma Subaşı'nın olay paylaşımı sonrası Acun-Çağla çiftinden dikkat çeken hamle

Survivor'ı öven ve "Başardığı her şeyi görmek bunun bir parçası olmaktan gerçekten gurur duyuyorum" diyerek Ilıcalı'ya dair yorumda bulunan Subaşı'nın Dominik'te olması sonrası gözler genç sevgili Ayça Çağla Altunkaya'ya çevrildi.