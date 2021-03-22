Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin süper lüks arabası çalıntı çıktı
Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı'nın, bindiği lüks araç çalıntı olduğu iddia edildi. Otomobilin kendisine ait olduğunu savunan İtalyan Paolo Provenzi, Alsaloussi hakkında dava açtı.
Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mısır asıllı Amerikalı iş insanı Mohammed Alsaloussi hakkında şok bir iddia ortaya atıldı. Şeyma Subaşı'nın sık sık sosyal medya hesabından paylaştığı Ferrari marka otomobilinin çalıntı olduğu ortaya çıktı.
1 / 11
Alsaloussi, sadece 349 adet üretilen 1996 yapımı Ferrari F50 modelini 2019'da 1.95 milyon dolara (14 milyon lira) almıştı.
2 / 11
İtalyan Paolo Provenzi, aracın kendine ait olduğunu ve 2003'te Imola'dan çalındığını iddia etti.
3 / 11
MAHKEME KARAR VERECEK
Mohammed Alsaloussi ise aracı çalıntı olduğunu bilmeden aldığını öne sürdü. Aracın kime ait olduğuna mahkeme karar verecek.
4 / 11