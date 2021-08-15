Şeyma Subaşı'nın sevgilisiyle kaldığı villanı günlük fiyatı dudak uçuklattı

Yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, geçtiğimiz haftalarda bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile Bodrum'a tatile gelmişti. Teknede deniz ve güneşin tadını çıkaran aşıklar, önceki gün otele geçti. Kaldıkları villanın günlük fiyatı dudak uçuklattı.

OTELE GEÇMEK İSTEDİ

Posta'dan Bekir Saçar'ın haberine göre; haftalığı 150 bin Euro’ya (yaklaşık 1.5 milyon lira) kiraladıkları mega yattan sıkılan Subaşı, tatiline otelde devam etmek istedi.