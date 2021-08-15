Şeyma Subaşı'nın sevgilisiyle kaldığı villanı günlük fiyatı dudak uçuklattı
Yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi ve ailesiyle birlikte Bodrum'da tatil yaptı.
Yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, geçtiğimiz haftalarda bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile Bodrum'a tatile gelmişti. Teknede deniz ve güneşin tadını çıkaran aşıklar, önceki gün otele geçti. Kaldıkları villanın günlük fiyatı dudak uçuklattı.
Subaşı, kısa süre önce sevgilisiyle yeniden barıştı ve uçakta samimi poz verdi. Şu sıralar Bodrum’da olan Şeyma Subaşı, teknede tatilin tadını çıkarıyordu.
Yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, geçtiğimiz haftalarda bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile Bodrum'a tatile gelmişti. Teknede deniz ve güneşin tadını çıkaran aşıklar, önceki gün otele geçti. Kaldıkları villanın günlük fiyatı dudak uçuklattı.
OTELE GEÇMEK İSTEDİ
Posta'dan Bekir Saçar'ın haberine göre; haftalığı 150 bin Euro’ya (yaklaşık 1.5 milyon lira) kiraladıkları mega yattan sıkılan Subaşı, tatiline otelde devam etmek istedi.
GÜNLÜK FİYATI DUDAK UÇUKLATTI
Mısırlı sevgilisi de önceki gün Bodrum’da günlüğü 3 bin 800 Euro’ya (yaklaşık 38 bin lira) işletmenin en lüks villalarından birini kiraladı.