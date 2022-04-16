Şeyma Subaşı'nın son paylaşımı kafa karıştırdı: Eski sevgilisine...
Sosyal medyanın en aktif isimlerinden olan Şeyma Subaşı, yaptığı paylaşımlar ve özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
Adı sık sık Hakan Sabancı ile anılan ünlü fenomen Subaşı, son olarak Instagram paylaşımları ile "Eski sevgilisine mesaj mı gönderiyor" dedirtti.
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Şeyma Subaşı, evlilik hazırlığı yaptığı ve sosyal medyada art arda romantik pozlar verdiği Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi'den geçtiğimiz ay ayrılmıştı.
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Şeyma Subaşı, 5 Haziran'da Ibiza'da tatilde oldukları sırada aldığı evlilik teklifine 'Evet' diyerek bu anları takipçileriyle paylaşmıştı.
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İtalyan Dj Guido Senia ile ayrıldıktan sonra mutluluğu Mısırlı iş insanında bulan Şubaşı, nikah masasına oturmak için gün sayarken, sürpriz şekilde Meedo'dan ayrıldığını duyurmuştu.
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