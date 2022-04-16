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  4. Şeyma Subaşı'nın son paylaşımı kafa karıştırdı: Eski sevgilisine...

Şeyma Subaşı'nın son paylaşımı kafa karıştırdı: Eski sevgilisine...

Sosyal medyanın en aktif isimlerinden olan Şeyma Subaşı, yaptığı paylaşımlar ve özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Şeyma Subaşı'nın son paylaşımı kafa karıştırdı: Eski sevgilisine... - Resim: 1

Adı sık sık Hakan Sabancı ile anılan ünlü fenomen Subaşı, son olarak Instagram paylaşımları ile "Eski sevgilisine mesaj mı gönderiyor" dedirtti.

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Şeyma Subaşı'nın son paylaşımı kafa karıştırdı: Eski sevgilisine... - Resim: 2

Şeyma Subaşı, evlilik hazırlığı yaptığı ve sosyal medyada art arda romantik pozlar verdiği Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi'den geçtiğimiz ay ayrılmıştı.

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Şeyma Subaşı'nın son paylaşımı kafa karıştırdı: Eski sevgilisine... - Resim: 3

Şeyma Subaşı, 5 Haziran'da Ibiza'da tatilde oldukları sırada aldığı evlilik teklifine 'Evet' diyerek bu anları takipçileriyle paylaşmıştı. 

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Şeyma Subaşı'nın son paylaşımı kafa karıştırdı: Eski sevgilisine... - Resim: 4

İtalyan Dj Guido Senia ile ayrıldıktan sonra mutluluğu Mısırlı iş insanında bulan Şubaşı, nikah masasına oturmak için gün sayarken, sürpriz şekilde Meedo'dan ayrıldığını duyurmuştu.

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