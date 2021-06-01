Şeyma Subaşı'nın telefonu bu sefer acı acı çaldı
Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl geçirdiği bir kaza sonucu ayağından sakatlandı. Hastanede ayağı alçıya alınan Kübra Açıl, haberi Instagram paylaşımıyla duyurdu.
Şeyma Subaşı'nın ablası ayağından sakatlandı. Subaşı'nın pilates eğitmeni olan ablası Açıl, Instagram hesabından ayağının alçılı halini paylaştı.
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Koltuk değneğiyle yürüyebilen Kübra Açıl paylaşımına, "Ayak alçıda olsa da her zaman hazırım, Eee nereye gidiyoruz" notunu düştü. Şeyma Subaşı, ablasına üzgün ve kalp emojisi gönderdi.
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Açıl, ayrıca Instagram'ın hikaye bölümünde ise ayağının alçılı fotoğrafını paylaşarak "Bir süre böyle" notunu düştü.
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