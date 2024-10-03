Şeyma Subaşı'nın yeni gizemli sevgilisi ortaya çıktı
Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra aşk hayatında bir türlü aradığı ilişkiyi bulamayan Şeyma Subaşı'nın yeni bir ilişkiye başladığı ortaya çıktı.. Şeyma Subaşı'nın gizemli sevgilisinin kim olduğu da belli oldu.
Cesur paylaşımlarıyla ve özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkla adını duyurmuştu. Subaşı, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'te 3 gün 3 gece süren bir düğünle evlenmişti. Ancak Subaşı'nın bu evliliği sadece 5 ay sürmüştü.
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Her anını sosyal medyadan paylaşarak yaşamına devam eden Şeyma Subaşı'nın yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı.
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Şeyma Subaşı bir süredir sosyal medyada ara sıra da olsa gizemli bir esmer yakışıklının fotoğraflarını paylaşıyordu.
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O yakışıklının önce Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi olduğu ardından da kimliği ortaya çıktı.
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