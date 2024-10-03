  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Şeyma Subaşı'nın yeni gizemli sevgilisi ortaya çıktı

Şeyma Subaşı'nın yeni gizemli sevgilisi ortaya çıktı

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra aşk hayatında bir türlü aradığı ilişkiyi bulamayan Şeyma Subaşı'nın yeni bir ilişkiye başladığı ortaya çıktı.. Şeyma Subaşı'nın gizemli sevgilisinin kim olduğu da belli oldu.

Şeyma Subaşı'nın yeni gizemli sevgilisi ortaya çıktı - Resim: 1

Cesur paylaşımlarıyla ve özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen  Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkla adını duyurmuştu.  Subaşı, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'te 3 gün 3 gece süren bir düğünle evlenmişti. Ancak Subaşı'nın bu evliliği sadece 5 ay sürmüştü. 

1 / 11
Şeyma Subaşı'nın yeni gizemli sevgilisi ortaya çıktı - Resim: 2

Her anını sosyal medyadan paylaşarak yaşamına devam eden Şeyma Subaşı'nın yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı. 

2 / 11
Şeyma Subaşı'nın yeni gizemli sevgilisi ortaya çıktı - Resim: 3

Şeyma Subaşı bir süredir sosyal medyada ara sıra da olsa gizemli bir esmer yakışıklının fotoğraflarını paylaşıyordu.

3 / 11
Şeyma Subaşı'nın yeni gizemli sevgilisi ortaya çıktı - Resim: 4

O yakışıklının önce Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi olduğu ardından da kimliği ortaya çıktı.

4 / 11