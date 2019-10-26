Şeyma Subaşı'nın yeni imajı dikkat çekti

CANLI YAYINDA MESAJI İFŞA OLMUŞTU

Subaşı'nın Ilıcalı'ya attığı mesajda, "Acun selam, ne zaman görüşebiliriz? Tarihleri konuşmamız lazım Miami oteli ve parayla ilgili başka bir şey daha konuşacağım" yazdığı görülmüştü.