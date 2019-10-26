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  3. 26 Ekim 2019 16:41

Şeyma Subaşı'nın yeni imajı dikkat çekti

Eski eşi Acun Ilıcalı'ya gönderdiği mesaj canlı yayında ifşa olan Şeyma Subaşı, yeni imajıyla dikkat çekti. Subaşı, saçlarını pembeye boyattı.

Şeyma Subaşı'nın yeni imajı dikkat çekti

Acun Ilıcalı'dan geçtiğimiz sene boşanan Şeyma Subaşı, Ilıcalı'nın canlı yayında telefondan kameralara bir şey gösterirken attığı mesajla magazin gündemine bomba gibi düşmüş, Subaşı, ifşa olan mesajının ardından açıklama yapmak zorunda kalmıştı. Canlı yayında ifşa olmanın ardından Amerika'ya giden Şeyma Subaşı, imaj değiştirdi.

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Şeyma Subaşı'nın yeni imajı dikkat çekti

ABD'nin gözde kentinden paylaşımlar yapan Şeyma Subaşı, takipçilerine ufak bir sürpriz yaptı. Saçlarının rengini uzun süre değiştirmeyen Subaşı, pembe boyalı saçlarıyla hayranlarının karşısına çıktı.

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Şeyma Subaşı'nın yeni imajı dikkat çekti

Şeyma Subaşı'nın bu değişimi hayranlarını şaşkınlığa uğrattı. Ayrıca Subaşı'nın Acun'la yaşadığı büyük sıkıntılardan sonra yurt dışına çıkması sıkı takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

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Şeyma Subaşı'nın yeni imajı dikkat çekti

CANLI YAYINDA MESAJI İFŞA OLMUŞTU
Subaşı'nın Ilıcalı'ya attığı mesajda, "Acun selam, ne zaman görüşebiliriz? Tarihleri konuşmamız lazım Miami oteli ve parayla ilgili başka bir şey daha konuşacağım" yazdığı görülmüştü.

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