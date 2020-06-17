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  3. 17 Haziran 2020 09:27

Şeyma Subaşı'yı ifşa eden bankacıya bir şok daha!

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın hesap harekelerini görüntüleyip ifşa eden banka görevlisi Funda A.'nın dosyası, Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Şeyma Subaşı'yı ifşa eden bankacıya bir şok daha!

Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı, geçen yıl anlaşmalı olarak boşanmış, aralarında imzalanan protokole göre; Ilıcalı'nın, Subaşı'na aylık 125 bin lira nafaka ödemesine karar verilmişti.

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Şeyma Subaşı'yı ifşa eden bankacıya bir şok daha!

Birkaç ay sonra sosyal medyada Subaşı'nın banka hesabının ekran görüntüleri 'Ilıcalı'dan gelen 125 bin liralık nafaka' adı altında paylaşıldı. Yapılan incelemede, o görüntüleri bankacı Fulya A.'nın aldığı tespit edildi.

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Şeyma Subaşı'yı ifşa eden bankacıya bir şok daha!

İŞ AKDİ SONLANDIRILDI
Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; bankanın iş akdini sonlandırdığı Fulya A. hakkında, 'Kişisel verilerin kaydedilmesi ve bu verileri hukuka aykırı olarak verme' suçlarını işlediği gerekçesiyle iddianame düzenlendi.

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Şeyma Subaşı'yı ifşa eden bankacıya bir şok daha!

Dosyanın gönderildiği Asliye Ceza Mahkemesi, işlenen suçun 5411 Sayılı Yasa kapsamında kaldığını, suçun 'Sırların açıklanması' olduğunu ve bu nedenle dosyanın bir üst mahkeme olan İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmetti.

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