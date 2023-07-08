Sezen Aksu''nun ''kabusu'' kamerada! İşte o takıntılı hayran
Türk pop müziğinin Minik Serçesi Sezen Aksu'nun İstanbul'daki yalısına zorla girmeye çalıştığı iddia edilen Azerbaycan uyruklu takıntılığı hayranı sınır dışı edilirken kapıya dayandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
DHA'nın haberine göre Sezen Aksu'nun Beykoz Kanlıca'daki yalısına Lale Arif M. (47) isimli Azerbaycan uyruklu hayranı zorla girmeye çalıştı. L.M.'nin olaydan sonra sınırdışı edildiği öğrenilirken, kadının kapıya dayandığı ve görevlilire zorluk çıkardığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 23 Ekim'de Sezen Aksu'nun Beykoz Kanlıca'daki yalısında meydana geldi. L.M. isimli bir kadın gece 02.00 sıralarında Aksu'ya ait yalının zilini çaldı. Kapıdaki güvenlik görevlileri L.M.'nin içeri girmesine engel olmaya çalıştı.
Ancak kadın güvenlik görevlilerine direnerek içeri girmek için kapıyı zorladı. Bunun üzerine görevliler polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, L.M.'yi gözaltına aldı. İşlemleri için emniyete götürülen L.M.'nin daha önce de Sezen Aksu'nun kapısına dayandığı ortaya çıktı.
L.M. hakkında 'kişilerin huzur ve sükununu bozma, tehdit, hakaret' suçlarından işlem başlatıldı. Lale Arif M.'nin işlemlerinin ardından sınır dışı edildiği öğrenildi.
Öte yandan kadının kapıya dayandığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Lale Arif M.'nin dakikalarca kapıda beklediği ve güvenlik görevlilerine rağmen içeriye girmeye çalıştığı görüldü.