Sezen Aksu''nun ''kabusu'' kamerada! İşte o takıntılı hayran

Ancak kadın güvenlik görevlilerine direnerek içeri girmek için kapıyı zorladı. Bunun üzerine görevliler polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, L.M.'yi gözaltına aldı. İşlemleri için emniyete götürülen L.M.'nin daha önce de Sezen Aksu'nun kapısına dayandığı ortaya çıktı.