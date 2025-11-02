Sezen Aksu’nun Uzak Şehir’e çok özel hediyesi olay oldu

Bağlamada Ahmet Koç’un eşlik ettiği şarkı için bir de klip hazırlandı. Klipte Cihan ile Alya’nın yanı sıra Şahin ile Nare ve Kaya ile Zerrin’in duygusal görüntülerine yer verildi. Şarkının yayınlanmasıyla birlikte Çek Tetiği sanal medyanın gündemine oturdu. Yorumlarda, 'Fragmandan, şarkıdan çıkamıyorum', 'Ozan nasıl duygu dolu okumuş, yüreğine sağlık', 'Sezen Aksu çok güzel yazmış, Ozan da çok güzel söylemiş', 'Sezen şarkısının hakkı böyle verilir' ifadeleri öne çıktı.