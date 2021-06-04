Sezon finali yapacak Kırmızı Oda dizisi için TV8'den sürpriz karar
TV8'den bu hafta sezon finali yapacak olan Binnur Kaya'nın başrolünde olduğu Kırmızı Oda dizisi için flaş bir karar geldi.
Binnur Kaya'nın başrolünde olduğu Kırmızı Oda dizisi bu hafta sezon finali yapacaktı. TV8'den flaş bir karar çıktı.
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TV8 kanalında yayımlanan, şimdilerde Erkan Petekkaya ve Yiğit Özşener'in konuk oyuncu olarak yer aldığı Kırmızı Oda dizisi hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Kırmızı Oda'nın sezon finalinin önümüzeki günlerde yayımlanması bekleniyordu.
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Yayımlanmaya başladığı ilk günden beri ilgiyle izlenen dizi cuma akşamlarının en çok izlenen yapımları arasında her hafta yer almayı başardı. İlgiyle izlenen dizinin senaryosu seyirciyi ekran başına kilitledi. Fakat Kırmızı Oda dizisi yaz sezonunda yayımlanmayacak.
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Şimdilerde televizyon ekranlarında birçok dizi sezon finali yaparken Kırmızı Oda'da bu furyaya katıldı.
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