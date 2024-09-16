Shakira'ya sahnede iğrenç taciz: Sapığa isyan etti, sahneden indi
Ünlü şarkıcı Shakira, Miami'de yeni şarkısını tanıttığı etkinlikte tacize uğradı. Sahnede zor anlar yaşayan ve tacizcisine tepki gösteren megastar sahneyi terk etti.
Ünlü şarkıcı Shakira, dans ederken eteğinin videosunu çeken izleyicileri görünce sahneden apar topar indi.
1 / 7
Shakira, Miami'de yeni şarkısı Soltera eşliğinde dans ederken bir izleyicisi ünlü şarkıcının mini eteğinin altından görüntü almaya çalıştı.
2 / 7
Tacizciyi fark eden Shakira önce eteğini çekiştirerek tacizcisini görüntü almaması için uyardı.
3 / 7
Ancak Shakira'nın uyarılarına rağmen taciz sürünce ünlü şarkıcı dansını yarıda keserek sahneyi terk etti.
4 / 7