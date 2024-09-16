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  4. Shakira'ya sahnede iğrenç taciz: Sapığa isyan etti, sahneden indi

Shakira'ya sahnede iğrenç taciz: Sapığa isyan etti, sahneden indi

Ünlü şarkıcı Shakira, Miami'de yeni şarkısını tanıttığı etkinlikte tacize uğradı. Sahnede zor anlar yaşayan ve tacizcisine tepki gösteren megastar sahneyi terk etti.

Shakira'ya sahnede iğrenç taciz: Sapığa isyan etti, sahneden indi - Resim: 1

Ünlü şarkıcı Shakira, dans ederken eteğinin videosunu çeken izleyicileri görünce sahneden apar topar indi.

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Shakira'ya sahnede iğrenç taciz: Sapığa isyan etti, sahneden indi - Resim: 2

Shakira, Miami'de yeni şarkısı Soltera eşliğinde dans ederken bir izleyicisi ünlü şarkıcının mini eteğinin altından görüntü almaya çalıştı. 

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Shakira'ya sahnede iğrenç taciz: Sapığa isyan etti, sahneden indi - Resim: 3

Tacizciyi fark eden Shakira önce eteğini çekiştirerek tacizcisini görüntü almaması için uyardı.

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Shakira'ya sahnede iğrenç taciz: Sapığa isyan etti, sahneden indi - Resim: 4

Ancak Shakira'nın uyarılarına rağmen taciz sürünce ünlü şarkıcı dansını yarıda keserek sahneyi terk etti.

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