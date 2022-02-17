Sharon Stone'dan bomba Temel İçgüdü itirafı
Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Sharon Stone, 1992 yapımı 'Basic Instinct' (Temel İçgüdü) filminin meşhur sahnesinde giydiği beyaz elbiseyi halen dolabında sakladığını itiraf etti.
Bir döneme güzelliği ile damga vuran oyuncu Sharon Stone, çok konuşulan 'Temel İçgüdü' filminde aldığı düşük ücret nedeniyle sette kullandığı kostümlerin tamamına el koyduğunu söyledi.
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ROL ARKADAŞI 14 MİLYON DOLAR KAZANDI
Ünlü oyuncu, kendisini şöhrete kavuşturan filmden 500 bin dolar kazanırken, başrolü paylaştığı ABD'li aktör Michael Douglas 14 milyon dolar almıştı.
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63 yaşındaki yıldız oyuncu geçtiğimiz hafta anılarını ele aldığı kitapta hem kendisinin hem de ablasının büyükbabaları tarafından taciz edildiğini itiraf etmişti.
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Stone küçük bir çocukken kendisine, tacize bile uğrasa iyi bir kız olup sessiz kalması gerektiğinin söylendiğini anlattı.
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