Sharon Stone'dan 'Temel İçgüdü' itirafı
Hollywood yıldızı Sharon Stone, bir döneme damga vuran Temel İçgüdü (Basic Instinct) filmi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Hollywood yıldızı Sharon Stone, 1992 yılında kendisine büyük bir şöhret kazandıran Temel İçgüdü (Basic Instinct) filmi ile ilgili ezber bozan açıklamalarda bulundu.
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CBC Radio'da yayımlanan "Q with Tom Power" isimli programa konuk olan 63 yaşındaki Stone, bir gecede yıldız yaptığını belirti ve bir de itirafta bulundu.
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İngiliz Daily Mail gazetesinin Stone'un açıklamalarından derlediği habere göre, Stone filmden Oscar elbisesine yetecek kadar bile para kazanamadığını söyledi.
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Filmdeki rol arkadaşı Michael Douglas'ın ciddi bir gelir elde ettiğinin altını çizen Stone, 'Aniden ünlü olduğum ancak hiç paramın olmadığı garip bir belirsizlik içindeydim' dedi.
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