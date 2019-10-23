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  3. 23 Ekim 2019 10:01

Sharon Stone'dan yıllar sonra gelen Temel İçgüdü itirafı

Dünyaca ünlü güzel oyuncu Sharon Stone 1992 yapımı kült klasik Temel İçgüdü’nün (Basic Instinct) 2019’da yapılıp yapılmayacağından şüphe duyduğunu söyledi.

Sharon Stone'dan yıllar sonra gelen Temel İçgüdü itirafı

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Sharon Stone'dan yıllar sonra gelen Temel İçgüdü itirafı

Çarpıcı seks sahneleriyle meşhur film, Michael Douglas’ın canlandırdığı ve yürüttüğü cinayet soruşturmasının baş şüphelisi (Sharon Stone) tarafından baştan çıkarılan bir dedektifi ele alıyor.

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Sharon Stone'dan yıllar sonra gelen Temel İçgüdü itirafı

Filmin en simgeleşmiş sahnelerinden biri Stone’un bir sorgu esnasında erkeklerle dolu bir odada bacak bacak üstüne attığı an.

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Sharon Stone'dan yıllar sonra gelen Temel İçgüdü itirafı

Stone'dan bu sahne ile ilgili yıllar sonra çarpıcı bir açıklama geldi.

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