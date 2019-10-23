Sharon Stone'dan yıllar sonra gelen Temel İçgüdü itirafı
Dünyaca ünlü güzel oyuncu Sharon Stone 1992 yapımı kült klasik Temel İçgüdü’nün (Basic Instinct) 2019’da yapılıp yapılmayacağından şüphe duyduğunu söyledi.
Çarpıcı seks sahneleriyle meşhur film, Michael Douglas’ın canlandırdığı ve yürüttüğü cinayet soruşturmasının baş şüphelisi (Sharon Stone) tarafından baştan çıkarılan bir dedektifi ele alıyor.
Filmin en simgeleşmiş sahnelerinden biri Stone’un bir sorgu esnasında erkeklerle dolu bir odada bacak bacak üstüne attığı an.