Show TV'nin yeni dizisi Arak için sürpriz karar

DİZİNİN KONUSU NE?



İddialı dizide, babasının intikamını almak isteyen Kara (İlker Kaleli) ile çok farklı bir hayattan gelen Zeynep'in (Öykü Karayel) kesişen yolları ve sonrasında birlikte verdikleri mücadele çarpıcı bir anlatımla izleyiciye aktarılıyor.