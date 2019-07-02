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  3. 02 Temmuz 2019 11:50

Sibel Can ile kızı Melisa'nın fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Şarkıcı Sibel Can, dün sosyol medya hesabından kızı Melisa Ural ile çektirdiği fotoğrafı paylaştı. Sibel Can ve kızı için ''Abla-kardeş gibiler'' yorumları yapıldı.

Sibel Can ile kızı Melisa'nın fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Türk müziğinin sevilen ismi Sibel Can, Alaçatı'da kızıyla beraber gittiği tatilden bir fotoğrafı sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaştı.

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Sibel Can ile kızı Melisa'nın fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Anne-kızın fotoğrafını görenler ise ikilinin abla kardeş gibi göründüklerini söyleyerek övgü yağdırdı.

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Sibel Can ile kızı Melisa'nın fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Sibel Can, Hakan Ural ile evliliğinden olan 24 yaşındaki kızı Melisa Ural ile fotoğraflarını paylaştı. Sibel Can'ın fotoğrafına on binlerce beğeni ve yorum geldi. Takipçileri fotoğraflara övgüler yağdırdı.

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Sibel Can ile kızı Melisa'nın fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Sibel Can ile Hakan Ural, 1988 yılında Zerrin Özer'in evinde gizlice evlendi. Bu evlilikten daha sonra Engincan (1992) ve Melisa (1994) adında iki çocuk dünyaya getirdi. Hakan Ural'dan 1999 şubat ayında boşandı.

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