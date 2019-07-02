Sibel Can ile kızı Melisa'nın fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Şarkıcı Sibel Can, dün sosyol medya hesabından kızı Melisa Ural ile çektirdiği fotoğrafı paylaştı. Sibel Can ve kızı için ''Abla-kardeş gibiler'' yorumları yapıldı.
Türk müziğinin sevilen ismi Sibel Can, Alaçatı'da kızıyla beraber gittiği tatilden bir fotoğrafı sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaştı.
Anne-kızın fotoğrafını görenler ise ikilinin abla kardeş gibi göründüklerini söyleyerek övgü yağdırdı.
Sibel Can, Hakan Ural ile evliliğinden olan 24 yaşındaki kızı Melisa Ural ile fotoğraflarını paylaştı. Sibel Can'ın fotoğrafına on binlerce beğeni ve yorum geldi. Takipçileri fotoğraflara övgüler yağdırdı.