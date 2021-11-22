Sibel Can sahnede servet taşıdı
Ünlü şarkıcı Sibel Can, 6 yıl aradan sonra ilk kez İstanbul'da sahne aldı. Kıyafetiyle göz dolduran şarkıcı, Sevan Bıçakçı'nın tasarımı olan takıları kullandı.
Sibel Can, İstanbul sessizliğini 6 yıl aradan sonra Cahide Palazzo için bozdu. Can, önceki gün sahneye dünyaca ünlü takı tasarımcısı Sevan Bıçakçı'nın iki özel tasarımıyla çıktı.
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İki farklı kostüm seçen sanatçı, ilk olarak Londra'dan getirttiği Bottega Veneta'nın son koleksiyonundan kırmızı elbiseyle sahne aldı.
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BÜYÜLÜ TAŞLAR PARLADI
İlk kostümüne aksesuar olarak içinde nar heykeli olan 'Büyülü Taşlar' koleksiyonundan bir tek taş takan Can, ikinci elbisesinde de görkemli bir yılan kolye taktı.
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Komple üstü kahverengi milki elmaslarla süslü, 100 karatlık Kral adlı yılan kolyeyi Sibel Can ilk kez kullandı.
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