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  4. Sibel Can sahnede servet taşıdı

Sibel Can sahnede servet taşıdı

Ünlü şarkıcı Sibel Can, 6 yıl aradan sonra ilk kez İstanbul'da sahne aldı. Kıyafetiyle göz dolduran şarkıcı, Sevan Bıçakçı'nın tasarımı olan takıları kullandı.

Sibel Can, İstanbul sessizliğini 6 yıl aradan sonra Cahide Palazzo için bozdu. Can, önceki gün sahneye dünyaca ünlü takı tasarımcısı Sevan Bıçakçı'nın iki özel tasarımıyla çıktı.

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İki farklı kostüm seçen sanatçı, ilk olarak Londra'dan getirttiği Bottega Veneta'nın son koleksiyonundan kırmızı elbiseyle sahne aldı.

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BÜYÜLÜ TAŞLAR PARLADI
İlk kostümüne aksesuar olarak içinde nar heykeli olan 'Büyülü Taşlar' koleksiyonundan bir tek taş takan Can, ikinci elbisesinde de görkemli bir yılan kolye taktı.

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Komple üstü kahverengi milki elmaslarla süslü, 100 karatlık Kral adlı yılan kolyeyi Sibel Can ilk kez kullandı.

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