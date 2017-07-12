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  3. 12 Temmuz 2017 18:00

Sibel Can'dan ''ben zayıfladım'' pozu

Sibel Can son zamanlarda verdiği kilolarla gündeme geldi. Verdiği kiloların ardından cesur paylaşımlar yapmaktan çekinmeyen Sibel Can, en son mayolu fotoğraf paylaştı.

Sibel Can'dan ''ben zayıfladım'' pozu

46 yaşındaki Can, 10 kilo verip 36 bedene düştükten sonra mayolu paylaşımıyla herkese zayıfladığının mesajını verdi. Sibel'in paylaşımı, binlerce beğeni aldı.

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Sibel Can'dan ''ben zayıfladım'' pozu

46 yaşındaki Sibel Can, 2000 yılından bu yana çeşitli diyetler yapmış, hatta 3 kez zayıflama kampına girmişti. Belli ki yaptığı diyetler Can'a yaramış.

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Sibel Can'dan ''ben zayıfladım'' pozu

"36 bedene kavuştum" diyen Sibel Can, Fransa-Cannes’da çektirdiği fotoğrafla da bunu kanıtladı. “Fotoşop var mı?” diye soranlara “Yok gerçek” demişti.

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Sibel Can'dan ''ben zayıfladım'' pozu

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