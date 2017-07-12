Sibel Can'dan ''ben zayıfladım'' pozu
Sibel Can son zamanlarda verdiği kilolarla gündeme geldi. Verdiği kiloların ardından cesur paylaşımlar yapmaktan çekinmeyen Sibel Can, en son mayolu fotoğraf paylaştı.
46 yaşındaki Can, 10 kilo verip 36 bedene düştükten sonra mayolu paylaşımıyla herkese zayıfladığının mesajını verdi. Sibel'in paylaşımı, binlerce beğeni aldı.
46 yaşındaki Sibel Can, 2000 yılından bu yana çeşitli diyetler yapmış, hatta 3 kez zayıflama kampına girmişti. Belli ki yaptığı diyetler Can'a yaramış.
"36 bedene kavuştum" diyen Sibel Can, Fransa-Cannes’da çektirdiği fotoğrafla da bunu kanıtladı. “Fotoşop var mı?” diye soranlara “Yok gerçek” demişti.