Sibel Kekilli de o tartışmalara katıldı

Uluslararası yapımlarda da rol alan ünlü oyuncu, “Çocukluğundan itibaren ırkçılıkla tanış olduğunu” ifade etti. Die Welt gazetesine konuşan 38 yaşındaki Sibel Kekilli, “Türkiye kökenli olmam nedeniyle daha az ve daha farklı roller aldığımdan eminim” diye konuştu.



