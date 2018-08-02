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  3. 02 Ağustos 2018 08:54

Sibel Kekilli de o tartışmalara katıldı

Ünlü oyuncu Sibel Kekilli, Türk olduğu için Almanya'da ırkçılığa uğradığını söyledi.

Sibel Kekilli de o tartışmalara katıldı

Oyuncu Sibel Kekilli, Almanya’daki ırkçılık tartışmalarına katıldı. Kekilli Türkiye kökenli olduğundan oyunculukta eşit şansa sahip olmadığını, insanların gruplandırılmasının son bulması gerektiğini söyledi.

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Sibel Kekilli de o tartışmalara katıldı

Uluslararası yapımlarda da rol alan ünlü oyuncu, “Çocukluğundan itibaren ırkçılıkla tanış olduğunu” ifade etti. Die Welt gazetesine konuşan 38 yaşındaki Sibel Kekilli, “Türkiye kökenli olmam nedeniyle daha az ve daha farklı roller aldığımdan eminim” diye konuştu.

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Sibel Kekilli de o tartışmalara katıldı

“KESİNLİKLE YETMİYOR”
Kekilli, kendisinden beklentinin bir Türkü oynadığı roller olduğunu ve aksi durumda medya yöneticilerinin rahatsızlık duyduklarını belirtti.

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Sibel Kekilli de o tartışmalara katıldı

Kekilli, göçmen kökenli kişilerin oyuncu olarak eşit şansa sahip olmadığını belirterek “Aynı oranda iyi olmanız kesinlikle yetmiyor” dedi.

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