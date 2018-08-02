Sibel Kekilli de o tartışmalara katıldı
Ünlü oyuncu Sibel Kekilli, Türk olduğu için Almanya'da ırkçılığa uğradığını söyledi.
Oyuncu Sibel Kekilli, Almanya’daki ırkçılık tartışmalarına katıldı. Kekilli Türkiye kökenli olduğundan oyunculukta eşit şansa sahip olmadığını, insanların gruplandırılmasının son bulması gerektiğini söyledi.
Uluslararası yapımlarda da rol alan ünlü oyuncu, “Çocukluğundan itibaren ırkçılıkla tanış olduğunu” ifade etti. Die Welt gazetesine konuşan 38 yaşındaki Sibel Kekilli, “Türkiye kökenli olmam nedeniyle daha az ve daha farklı roller aldığımdan eminim” diye konuştu.
“KESİNLİKLE YETMİYOR”
Kekilli, kendisinden beklentinin bir Türkü oynadığı roller olduğunu ve aksi durumda medya yöneticilerinin rahatsızlık duyduklarını belirtti.