Sibel Kekilli değişimiyle şaşırttı: Gören o mu diye sordu

Sosyal medyada tehdit ve hakaretler içeren çok sayıda mesaj aldığı için sosyal medya hesabını kapattığını duyuran Sibel Kekilli o dönemde yaptığı açıklamada "Bağnaz, ikiyüzlü, nefret ve haset dolusunuz. Size acıyorum! Defolun gidin! Lütfen hesabımı takip etmeyi bırakın" demişti.