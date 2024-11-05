Sibel Kekilli değişimiyle şaşırttı: Gören o mu diye sordu
Duvara Karşı, Game of Thrones, Karanlık Gece gibi sevilen yapımlarda rol alan oyuncu Sibel Kekilli değişimiyle hayranlarını şaşırttı.
Gençlik yıllarında oynadığı yetişkin içerikli filmler nedeniyle bir dönem topa tutulan ünlü oyuncu Sibel Kekilli, Duvara Karşı, Game of Thrones, Karanlık Gece gibi dev yapımlardaki rolleriyle sanat hayatında büyük çıkış yaşamıştı.
Yaşantısını Almanya’da sürdüren Türk oyuncu Sibel Kekilli, bir dönem sosyal medya hesaplarını Türk takipçilerine de kapatmıştı.
Sosyal medyada tehdit ve hakaretler içeren çok sayıda mesaj aldığı için sosyal medya hesabını kapattığını duyuran Sibel Kekilli o dönemde yaptığı açıklamada "Bağnaz, ikiyüzlü, nefret ve haset dolusunuz. Size acıyorum! Defolun gidin! Lütfen hesabımı takip etmeyi bırakın" demişti.
Uzun bir süredir sessizliğini koruyan Sibel Kekilli sosyal medya hesaplarını Türk kullanıcılara yeniden açtıktan sonra değişimiyle dikkatleri üzerine çekti.