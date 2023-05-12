Sibel Kekilli yıllara meydan okuyor! Son hali ortaya çıktı

Almanya doğumlu Türk kökenli olan oyuncu Sibel Kekilli, 2004 yılında başrolünü oynadığı Duvara Karşı filmiyle şöhreti yakalamıştı. Bir dönem cinsel içerikli filmlerde de rol alan Kekilli, dünyayı kasıp kavuran Game of Thrones dizisinde ''Shae'' karakterini canlandırdı.