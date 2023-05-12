Sibel Kekilli yıllara meydan okuyor! Son hali ortaya çıktı
Duvara Karşı filmiyle adını duyuran ve cinsel içerikli filmlerde de yer alan Sibel Kekilli'nin son hali ortaya çıktı.
Almanya doğumlu Türk kökenli olan oyuncu Sibel Kekilli, 2004 yılında başrolünü oynadığı Duvara Karşı filmiyle şöhreti yakalamıştı. Bir dönem cinsel içerikli filmlerde de rol alan Kekilli, dünyayı kasıp kavuran Game of Thrones dizisinde ''Shae'' karakterini canlandırdı.
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Yetişkin filmlerde rol aldığı için eleştirilen ve Instagram hesabını Türk takipçilerine kapatan Sibel Kekilli'nin son hali ortaya çıktı.
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Son olarak başrollerinde Berkay Ateş, Cem Yiğit Üzümoğlu, Taner Birsel, Pınar Deniz'in rol aldığı Karanlık Gece filminde rol alan Sibel Kekilli'nin son halini görenler ''Yıllara meydan okuyor'' yorumunu yaptı.
İşte Sibel Kekilli'nin son hali:
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