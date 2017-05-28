Sibel Tüzün'ün makyajsız hali şaşırttı !
Sibel Tüzün sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla takipçilerini şaşırttı.
Müzik piyasasından uzun süredir uzak kalan Sibel Tüzün, Instagram hesabından makyajsız fotoğrafını paylaştı. Görenler tanımakta güçlük çekti.
45 yaşındaki şarkıcı Sibel Tüzün uzun süredir müzik piyasasından uzak kalmıştı. Televizyonda da görünmeyen şarkıcı, sosyal medyadan fotoğraf paylaştı. Makyajsız halini paylaşan şarkıcıyı gören takipçileri tanıyamadı.
SURVİVOR'DAKİ HALİNE DÖNMÜŞ
Survivor'da da yarışan şarkıcı Sibel Tüzün'ün, makyajsız ve bakımsız halini görenler yarışmadaki haline dönmüş yorumunu yaptı.