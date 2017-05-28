  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 28 Mayıs 2017 15:38

Sibel Tüzün'ün makyajsız hali şaşırttı !

Sibel Tüzün sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla takipçilerini şaşırttı.

Sibel Tüzün'ün makyajsız hali şaşırttı !

Müzik piyasasından uzun süredir uzak kalan Sibel Tüzün, Instagram hesabından makyajsız fotoğrafını paylaştı. Görenler tanımakta güçlük çekti.

1/ 5
Sibel Tüzün'ün makyajsız hali şaşırttı !

45 yaşındaki şarkıcı Sibel Tüzün uzun süredir müzik piyasasından uzak kalmıştı. Televizyonda da görünmeyen şarkıcı, sosyal medyadan fotoğraf paylaştı. Makyajsız halini paylaşan şarkıcıyı gören takipçileri tanıyamadı.

2/ 5
Sibel Tüzün'ün makyajsız hali şaşırttı !

SURVİVOR'DAKİ HALİNE DÖNMÜŞ

Survivor'da da yarışan şarkıcı Sibel Tüzün'ün, makyajsız ve bakımsız halini görenler yarışmadaki haline dönmüş yorumunu yaptı.

3/ 5
Sibel Tüzün'ün makyajsız hali şaşırttı !

4/ 5