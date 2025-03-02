Sibil Çetinkaya'dan Şükrü Özyıldız ayrılığı sonrası ihanet iddialarına ilk yanıt
Herkes magazin dünyasının yaklaşık 2 yıldır aşk yaşayan ünlü çifti Şükrü Özyıldız ile Sibil Çetinkaya'dan nikah tarihi beklerken, ünlü çiftin büyük aşkı bittiği ortaya çıkmıştı. İkili hakkındaki "ihanet" iddialarına yanıt Sibil Çetinkaya'dan geldi. ayrıldı...
İki yıldır birlikte olan sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ve oyuncu Şükrü Özyıldız cephesinden nikah tarihi beklenirken ayrılık haberi geldi.
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Bir süredir sosyal medyada birbirlerinin hiçbir paylaşımını beğenmeyen çift hakkında ayrılık dedikoduları çıkmıştı.
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Sibil Çetinkaya, ayrılığın ikileri için de doğru bir karar olduğunu belirtirken, ihanet iddialarına da net bir şekilde yanıt verdi.
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Çetinkaya, ayrılık sonrası çıkan ihanet iddialarıyla ilgili "Şükrü ile birbirimiz için çok kıymetliyiz. İlişkimiz bitse de gayet iyiyiz, bizim sevgimiz baki, o çok başka bir şey" dedi.
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