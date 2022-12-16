Sıcak Kafa dizisinin reyting sonuçları açıklandı

EN ÇOK İZLENENLER ARASINDA

Açıklanan 5-11 Aralık verilerine göre, 2 Aralık'ta başlayan "Sıcak Kafa" dizisi, ikinci haftasında 10 milyon 910 bin saat izlenerek Netflix'in Dili İngilizce Olmayan Diziler listesine 8'inci sıradan giriş yaptı.