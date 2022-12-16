Sıcak Kafa dizisinin reyting sonuçları açıklandı
Netflix'te yayınlanan ''Sıcak Kafa'' dizisi, ikinci haftasında en çok izlenen diziler arasına girdi.
Başrollerini Osman Sonant, Şevket Çoruh ve Hazal Subaşı'nın paylaştığı Sıcak Kafa, 2 Aralık Cuma günü Netflix'te izleyicilerle buluşmuştu.
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Afşin Kum'un aynı adlı eserinden uyarlanmış 8 bölümlük bir mini dizi olan Sıcak Kafa, Türkiye'nin ilk distopik dizisi olma özelliğini taşıyor.
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Tims & B Productions imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Mert Baykal ve Umut Turagay oturuyor. Mert Baykal, Müjgan Ferhan Şensoy, Zafer Külünk ve Gökhan Şeker ile birlikte diziyi kaleme alan senaristler arasında da yer alıyor.
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EN ÇOK İZLENENLER ARASINDA
Açıklanan 5-11 Aralık verilerine göre, 2 Aralık'ta başlayan "Sıcak Kafa" dizisi, ikinci haftasında 10 milyon 910 bin saat izlenerek Netflix'in Dili İngilizce Olmayan Diziler listesine 8'inci sıradan giriş yaptı.
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