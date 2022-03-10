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Sıfır makyaj: Hadise'den pijamalı paylaşım

Geçtiğimiz aylarda sevgilisi Mehmet Dinçerler’den evlilik teklifi alan Hadise, pijamasıyla verdiği pozuyla gündeme geldi.

Sıfır makyaj: Hadise'den pijamalı paylaşım - Resim: 1

Evlilik yolunda hızlı adımlarla ilerleyen Hadise ile Mehmet Dinçerler'in aşkı dolu dizgin devam ediyor.

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Sıfır makyaj: Hadise'den pijamalı paylaşım - Resim: 2

Kısa bir süre önce 40 bin dolarlık yüzük eşliğinde sevgilisi Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifine evet diyen Hadise'den yeni haberler gelmeye devam ediyor.

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Sıfır makyaj: Hadise'den pijamalı paylaşım - Resim: 3

Evlilik teklifi sırasında yüzüğü kadar sevgilisinin borçları da magazin gündemine konu olan Hadise, son olarak Paris'de gelinlik bakıyordu.

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Sıfır makyaj: Hadise'den pijamalı paylaşım - Resim: 4

İddialı tarzıyla her zaman dikkat çeken ve beğenilen ünlü şarkıcı Hadise sosyal medya hesabından son olarak pembe saten pijaması ile poz verdi.

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