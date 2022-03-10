Sıfır makyaj: Hadise'den pijamalı paylaşım
Geçtiğimiz aylarda sevgilisi Mehmet Dinçerler’den evlilik teklifi alan Hadise, pijamasıyla verdiği pozuyla gündeme geldi.
Evlilik yolunda hızlı adımlarla ilerleyen Hadise ile Mehmet Dinçerler'in aşkı dolu dizgin devam ediyor.
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Kısa bir süre önce 40 bin dolarlık yüzük eşliğinde sevgilisi Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifine evet diyen Hadise'den yeni haberler gelmeye devam ediyor.
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Evlilik teklifi sırasında yüzüğü kadar sevgilisinin borçları da magazin gündemine konu olan Hadise, son olarak Paris'de gelinlik bakıyordu.
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İddialı tarzıyla her zaman dikkat çeken ve beğenilen ünlü şarkıcı Hadise sosyal medya hesabından son olarak pembe saten pijaması ile poz verdi.
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