Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı verdiği kilolarla olay oldu
Sihirli Annem dizisi ile ün kazanan ve 2018'de geçirdiği mide küçültme ameliyatından sonra hızla kilo vermeye başlayan fiziğiyle dikkat çekiyor.
2018'de geçirdiği mide küçültme ameliyatından sonra hızla kilo vermeye başlayan Damla Ersubaşı 6,5 ayda 41 kilo vermişti. Her geçen gün daha fazla kilo verdiği gözlemlenen Ersubaşı, takipçilerinin “Damla günden güne eriyor” yorumlarına sebep oldu.
Eşinden ayrılmasının ardından imaj tazeleyen Damla Ersubaşı, kusursuz fiziğiyle dikkat çekiyor.
Verdiği kilolarla sosyal medyada ilgi odağı olan Damla Ersubaşı, daha önceki röportajlarında, verdiği kilolardan mutlu olduğunu, ancak istediği her şeyi hala yemediğini ve kendine dikkat ettiğini söyleyerek, “Kilomu korumak zorundayım. Ekmeği hayatımdan çıkardım, daha protein ağırlıklı besleniyorum."
"Hamur işi, makarna artık tercih etmiyorum, tabi canımın istediği zamanlar oluyor ama yine de dikkat ediyorum” açıklamasında bulunmuştu.