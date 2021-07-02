Sıla-Ahmet Kural davasında tanık konuştu: ''Seni öldürürüm diye bağırdı''
Oyuncu Ahmet Kural’ın şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği iddiasıyla açılan davada, Kural'ın komşusu tanık olarak dinlendi. Seslerin 15-20 dakika boyunca devam ettiğini belirten tanık, ''Ahmet Kural 'Seni öldürürüm! Dayak istiyorsun sen' şeklinde bağırıyordu'' ifadelerini kullandı.
Ahmet Kural, Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği gerekçesiyle 22 Nisan 2019 tarihinde 'hakaret', 'yaralama' ve 'tehdit' suçlarından toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. İtiraz üzerine İstinaf Mahkemesi tarafından bozulan davanın yeniden görülmesine devam edildi.
İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugün yapılan duruşmasında taraf avukatları katıldı. Duruşmada ilk olarak Ahmet Kural’ın komşusu Çağla Yılmaz tanık olarak dinlendi.
“DAYAK İSTİYORSUN SEN DİYE BAĞIRIYORDU”
Milliyet'ten Damla Güler'in haberine göre, olay akşamı balkonda otururken Ahmet Kural’ın evinden sesler gelmeye başladığını söyleyen tanık Yılmaz, "Seni öldürürüm. O…sun. Dayak istiyorsun sen şeklinde sesler gelmeye başladı. Polisi arayacaktık ama korktuk" dedi.
Çağla Yılmaz, "2-3 gün sonra olayı magazinde görünce vicdan azabı çekip, sosyal medyadan Sıla’nın menajerine ulaşıp ifade verdik” ifadelerini kullandı.