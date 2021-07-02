Sıla-Ahmet Kural davasında tanık konuştu: ''Seni öldürürüm diye bağırdı''

“DAYAK İSTİYORSUN SEN DİYE BAĞIRIYORDU”

Milliyet'ten Damla Güler'in haberine göre, olay akşamı balkonda otururken Ahmet Kural’ın evinden sesler gelmeye başladığını söyleyen tanık Yılmaz, "Seni öldürürüm. O…sun. Dayak istiyorsun sen şeklinde sesler gelmeye başladı. Polisi arayacaktık ama korktuk" dedi.