Sıla, canlı yayın kazasını ti'ye aldı

Derin bir “oh” çeken Sıla'nın yanına gelen eşi Hazer Armani’nin “Keyifli oldu” sözlerine ise “Ay ne kadar çok konuşuyor” diyerek karşılık verdi. Sıla sonrasında ise kameraya kahkahalar attı. Sıla böylelikle daha önce yaşadığı Instagram canlı yayın kazasıyla dalga geçti.

