Sıla, canlı yayın kazasını ti'ye aldı
Şarkıcı Sıla, 2 ay önce Instagram'dan yaptığı canlı yayını kapattığını zannedip arkasına yaslanarak ''oh'' çekmesiyle sosyal medyayı sallamıştı. Ünlü şarkıcı, Beyazıt Öztürk ile yaptığı canlı yayında kendisiyle dalga geçti.
Sıla, geçtiğimiz mart ayı sonlarında Instagram hesabından canlı yayını kapattığını zannedip rahat hareketler sergilemesiyle olumsuz eleştirilerin hedefi olmuştu.
Dün, Beyazıt Öztürk'le canlı yayın yapan Sıla, yayının sonunda "Ben de çok teşekkür ediyorum canım, şahane bir akşamdı" deyip arkasına yaslandı.