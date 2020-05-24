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  3. 24 Mayıs 2020 11:19

Sıla, canlı yayın kazasını ti'ye aldı

Şarkıcı Sıla, 2 ay önce Instagram'dan yaptığı canlı yayını kapattığını zannedip arkasına yaslanarak ''oh'' çekmesiyle sosyal medyayı sallamıştı. Ünlü şarkıcı, Beyazıt Öztürk ile yaptığı canlı yayında kendisiyle dalga geçti.

Sıla, canlı yayın kazasını ti'ye aldı

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Sıla, canlı yayın kazasını ti'ye aldı

Sıla, geçtiğimiz mart ayı sonlarında Instagram hesabından canlı yayını kapattığını zannedip rahat hareketler sergilemesiyle olumsuz eleştirilerin hedefi olmuştu.

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Sıla, canlı yayın kazasını ti'ye aldı

Dün, Beyazıt Öztürk'le canlı yayın yapan Sıla, yayının sonunda "Ben de çok teşekkür ediyorum canım, şahane bir akşamdı" deyip arkasına yaslandı.

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Sıla, canlı yayın kazasını ti'ye aldı

Derin bir “oh” çeken Sıla'nın yanına gelen eşi Hazer Armani’nin “Keyifli oldu” sözlerine ise “Ay ne kadar çok konuşuyor” diyerek karşılık verdi. Sıla sonrasında ise kameraya kahkahalar attı. Sıla böylelikle daha önce yaşadığı Instagram canlı yayın kazasıyla dalga geçti.

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