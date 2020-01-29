Sıla, Demet Akalın'ı sildi!

Kızlar inanın ben de bilmiyorum. Hala aynı şeyi söylüyorum. Sıla benim için çok değerlidir, ben hiçbir şekilde ona kızmam, darılmam, incilmem. Yeni evlendi, ona mesaj attım evlendikten sonra konuştuk bir sorun yok. Daha gecen gün Gölcük’te türbeye gittim Sıla için bebek çizdim.

