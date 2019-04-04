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  3. 04 Nisan 2019 12:29

Sıla ''sevgiliyiz'' demişti, Okan Can Yantır'dan olay açıklama

Sıla ile birlikte olduğu iddialarıyla gündeme gelen Okan Can Yantır'dan kafa karıştıran bir açıklama geldi

Sıla ''sevgiliyiz'' demişti, Okan Can Yantır'dan olay açıklama

Sıla'ya şiddet uyguladığı iddiasıyla hakim karşısına çıkan Ahmet Kural, kavganın yaşandığı akşam Sıla'nın Okan Can Yantır ile ilişkisi olduğunu öğrendiğini söylemişti.

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Sıla ''sevgiliyiz'' demişti, Okan Can Yantır'dan olay açıklama

Sıla ise verdiği ifadede Okan Can Yantır ile birlikte olduklarını kabul etmişti. Ancak önceki akşam kameralara takılan Okan Can Yantır, söyledikleriyle kafaları karıştırdı.

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Sıla ''sevgiliyiz'' demişti, Okan Can Yantır'dan olay açıklama

Kanal D'deki 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programının özel haberine göre; bir mekandan çıkarken görüntülenen Okan Can Yantır, muhabirin Sıla ile ilişkilerini sorması üzerine "Öyle bir şey yok" dedi.

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Sıla ''sevgiliyiz'' demişti, Okan Can Yantır'dan olay açıklama

Muhabirin ısrarlı soruları üzerine ise "Abi benlik böyle bir şey yok" diyerek konuyu kapattı. Peki Okan Can Yantır kimdir? Bakın daha önce hangi ünlü isimle aşk yaşamıştı.

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