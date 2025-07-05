Sıla Türkoğlu artık sadece güzelliğiyle değil bölüm başı kazancıyla da dudak uçuklattı
Ekranların sevilen yapımlarından Kızılcık Şerbeti'nde Doğa karakterine hayat veren güzel oyuncu Sıla Türkoğlu'nun bölüm başına aldığı ücret dudak uçuklattı.
Yayınlanan her bölümüyle reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisinde ‘Doğa’ karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu, başarılı oyunculuğuyla ve güzelliğiyle dikkat çekiyor.
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Şu sıralar sezon yorgunluğunu atmak için tatilin tadını çıkaran ünlü oyuncu, hem özel hayatı hem de kazancıyla gündem oldu.
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Sıla Türkoğlu’nun Kızılcık Şerbeti’nden bölüm başına 120 bin TL kazandığı ortaya çıktı.
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Son dönemin parlayan isimlerinden Türkoğlu, bir süredir işletmeci Ata Ayyıldız ile aşk yaşıyor.
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