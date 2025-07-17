Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız'ın yaz tatili sezonunu aşk tatiliyle açtı
Uzun bir süredir birlikteliklerini sürdüren güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, sevgilisi Ata Ayyıldız'ın aşk tatili sosyal medyayı alt üst etti..
Ekranların reyting rekoları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nde 'Doğa' karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettiriyor.
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Uzun bir süredir Ata Ayyıldız ile birlikte olan Sıla Türkoğlu, yaz sezonunu da sevgilisiyle birlikte açtı.
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Genç çift daha önce Mardin’de bir düğünde yan yana görüntülenmiş ve ilişkilerini ilk kez böyle duyurmuştu.
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Bir influencer marketing ajansının kurucusu olan Ata Ayyıldız aynı zamanda bir işletmeci..
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