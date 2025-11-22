  1. Anasayfa
  4. Kızılcık Şerbeti'ne veda eden güzel oyuncunun yeni adresi belli oldu

Sıla Türkoğlu'nun yeni adresi belli oldu

Ekranların sevilen yapımlarından her bölümü olay olan Kızılcık Şerbeti'ne veda eden Sıla Türkoğlu'nun yeni projesi belli oldu.

Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu bir süre önce yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'ne veda etmişti.

Kızılcık Şerbeti'nde 'Doğa' karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu'nun diziye veda etmesinin ardından bir süredir üst üste yeni teklifler aldığı biliniyordu.

Ayrılığın ardından sektördeki pek çok iddialı yapımcının teklif götürdüğü Sıla Türkoğlu'nun hangi projeyi seçeceğ merak ediliyordu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yapım süreci devam eden ve Aralık ayında sete çıkması planlanan NOW TV'de yayınlanacak olan yerli Doc uyarlaması dizisinde yaşanan kritik bir oyuncu değişikliği ile birlikte Sıla Türkoğlu diziye dahil oldu.

