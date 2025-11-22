Sıla Türkoğlu'nun yeni adresi belli oldu

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yapım süreci devam eden ve Aralık ayında sete çıkması planlanan NOW TV'de yayınlanacak olan yerli Doc uyarlaması dizisinde yaşanan kritik bir oyuncu değişikliği ile birlikte Sıla Türkoğlu diziye dahil oldu.