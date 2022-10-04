Simge Sağın, 95 milyon dinlenmesini böyle kutladı
Simge Sağın 3 yıl önce söylediği ‘Aşkın Olayım’ adlı şarkısının YouTube’da yeniden zirveye yükselmesini ve 95 milyon dinlenmesini ekibiyle kutluyor.
Simge Sağın yaz boyunca konser aralarında kısa kısa deniz-güneş-kum kaçamağı yapmıştı.
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Popçu şimdi ekibiyle birlikte tatile çıktı.
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Mavi turdalar. Simge hem yorgunluk atıyor hem de 3 yıl önce söylediği ‘Aşkın Olayım’ adlı şarkısının YouTube’da yeniden zirveye yükselmesini ve 95 milyon dinlenmesini kutluyor.
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Simge Sağın müzisyen arkadaşı Onur ile teknede çekildikleri bu pozu paylaştı.
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