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  4. Simge Sağın, 95 milyon dinlenmesini böyle kutladı

Simge Sağın, 95 milyon dinlenmesini böyle kutladı

Simge Sağın 3 yıl önce söylediği ‘Aşkın Olayım’ adlı şarkısının YouTube’da yeniden zirveye yükselmesini ve 95 milyon dinlenmesini ekibiyle kutluyor.

Simge Sağın, 95 milyon dinlenmesini böyle kutladı - Resim: 1

Simge Sağın yaz boyunca konser aralarında kısa kısa deniz-güneş-kum kaçamağı yapmıştı.

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Simge Sağın, 95 milyon dinlenmesini böyle kutladı - Resim: 2

Popçu şimdi ekibiyle birlikte tatile çıktı.

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Simge Sağın, 95 milyon dinlenmesini böyle kutladı - Resim: 3

Mavi turdalar. Simge hem yorgunluk atıyor hem de 3 yıl önce söylediği ‘Aşkın Olayım’ adlı şarkısının YouTube’da yeniden zirveye yükselmesini ve 95 milyon dinlenmesini kutluyor.

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Simge Sağın, 95 milyon dinlenmesini böyle kutladı - Resim: 4

Simge Sağın müzisyen arkadaşı Onur ile teknede çekildikleri bu pozu paylaştı.

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