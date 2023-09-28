Simge Sağın bikinisini giydi, yazı geri getirdi
Hem şarkıları hem de cesur pozlarıyla dikkat çeken Simge Sağın, konserlerine tüm hızıyla devam ederken her bulduğu fırsatta da "yaz tatiline" devam ediyor. Güzel şarkıcının son tatil pozları sosyal medyayı salladı.
Bir yandan konserlerini sürdüren diğer taraftan da yaz bitmedi deyip tatiline devam eden güzel şarkıcı Simge Sağın, denizden yaptığı bikinili paylaşımlarla ünlü mankenlere dudak ısırttı.
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Bugüne kadar ‘Aşkın Olayım’, ‘Üzülmedin mi?’, ‘Yankı” ,”Ben Bazen” gibi dillere dolanan birçok hit olmuş şarkıya imzasını atan güzel şarkıcı Simge Sağın, yaz konserleri arasında soluğu denizde aldı.
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Birbirinden iddialı tatil pozlarını paylaşan Simge Sağın'ın fit hali değme mankenlere taş çıkardı.
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Sahnelerin en güzel isimlerinin başında gelen güzel şarkıcı Simge Sağın yaptığı paylaşımlarla da bir kez daha "kabul edin Simge Sağın güzelliği diye bir şey var" dedirtti.
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