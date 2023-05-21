Simge Sağın cesur sahne kıyafetiyle ortalığı yaktı
Ünlü şarkıcı Simge Sağın, İzmir konserinde giydiği cesur kıyafetle adından söz ettirdi.
Aşkın Olayım şarkısıyla ortalığı kasıp kavuran şarkıcı Simge Sağın, sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.
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Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi ile adeta özdeşleşen, attığı gollerin ardından çalan 'Aşkın Olayım' şarkısının sahibi Simge Sağın, sahne kıyafetleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.
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İzmir'de konser veren güzel şarkıcı, cesur sahne kıyafetiyle poz verdi.
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Kırmızı gül detaylı iddialı kostümüyle çektirdiği pozunu Instagram'da yayınlayan Simge, paylaşımına ''İzmir için hazırım" notunu ekledi.
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