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  4. Simge Sağın cesur sahne kıyafetiyle ortalığı yaktı

Simge Sağın cesur sahne kıyafetiyle ortalığı yaktı

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, İzmir konserinde giydiği cesur kıyafetle adından söz ettirdi.

Simge Sağın cesur sahne kıyafetiyle ortalığı yaktı - Resim: 1

Aşkın Olayım şarkısıyla ortalığı kasıp kavuran şarkıcı Simge Sağın, sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. 

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Simge Sağın cesur sahne kıyafetiyle ortalığı yaktı - Resim: 2

Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi ile adeta özdeşleşen, attığı gollerin ardından çalan 'Aşkın Olayım' şarkısının sahibi Simge Sağın, sahne kıyafetleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. 

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Simge Sağın cesur sahne kıyafetiyle ortalığı yaktı - Resim: 3

İzmir'de konser veren güzel şarkıcı, cesur sahne kıyafetiyle poz verdi.

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Simge Sağın cesur sahne kıyafetiyle ortalığı yaktı - Resim: 4

Kırmızı gül detaylı iddialı kostümüyle çektirdiği pozunu Instagram'da yayınlayan Simge, paylaşımına ''İzmir için hazırım" notunu ekledi.

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