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  4. Kim inanır 40 yaşında olduğuna... Simge Sağın derin dekoltesiyle değme mankenlere taş çıkardı

Simge Sağın derin dekoltesiyle değme mankenlere taş çıkardı

Güzel şarkıcı Simge Sağın paylaşımlarıyla adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Yılbaşı akşamı İstanbul'da hayranlarının karşısına çıkan güzel şarkıcı, dekolteli sahne kostümlerini tercih etti. Simge Sağın sahnede çekilen fotoğraflarını da Instagram'da paylaştı.

Simge Sağın derin dekoltesiyle değme mankenlere taş çıkardı - Resim: 1

Güzel şarkıcı Simge Sağın, sahne kıyafetleriyle yine gündemde olmaya devam ediyor.

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Simge Sağın derin dekoltesiyle değme mankenlere taş çıkardı - Resim: 2

Mış Mış, Üzülmedin Mi?, Öpücem gibi şarkılarla tanınan Simge Sağın, yılbaşı akşamı İstanbul'da konser verdi.

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Simge Sağın derin dekoltesiyle değme mankenlere taş çıkardı - Resim: 3

40 yaşındaki güzel şarkıcı, sahnede giydiği iddialı kıyafetlerle göz kamaştırdı.

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Simge Sağın derin dekoltesiyle değme mankenlere taş çıkardı - Resim: 4

Şarkıları ve sahne performansıyla beğeni toplayan Sağın, kasığına kadar yırtmacıyla dikkat çekti.

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