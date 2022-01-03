Simge Sağın derin dekoltesiyle değme mankenlere taş çıkardı
Güzel şarkıcı Simge Sağın paylaşımlarıyla adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Yılbaşı akşamı İstanbul'da hayranlarının karşısına çıkan güzel şarkıcı, dekolteli sahne kostümlerini tercih etti. Simge Sağın sahnede çekilen fotoğraflarını da Instagram'da paylaştı.
Güzel şarkıcı Simge Sağın, sahne kıyafetleriyle yine gündemde olmaya devam ediyor.
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Mış Mış, Üzülmedin Mi?, Öpücem gibi şarkılarla tanınan Simge Sağın, yılbaşı akşamı İstanbul'da konser verdi.
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40 yaşındaki güzel şarkıcı, sahnede giydiği iddialı kıyafetlerle göz kamaştırdı.
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Şarkıları ve sahne performansıyla beğeni toplayan Sağın, kasığına kadar yırtmacıyla dikkat çekti.
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