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Simge Sağın derin yırtmacıyla sahneyi yıktı

Hem şarkıları hem de cesur pozlarıyla dikkat çeken Simge Sağın, konserlerine tüm hızıyla devam ederken, hem sesi hem güzelliği hem de sahne şovlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor..

Simge Sağın derin yırtmacıyla sahneyi yıktı - Resim: 1

Son olarak Antalya'da Antalya Açıkhava sahnesinde sevenleriyle buluşangüzel şarkıcı Simge Sağın kendisini izleyenlerin hem kulaklarına hem de gözlerine hitap etti.

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Simge Sağın derin yırtmacıyla sahneyi yıktı - Resim: 2

Konserinde pembe ve derin yırtmaçlı bir elbise tercih eden Simge Sağın'ın dansı da konserine damgasını vurdu.

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Simge Sağın derin yırtmacıyla sahneyi yıktı - Resim: 3
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Simge Sağın derin yırtmacıyla sahneyi yıktı - Resim: 4
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