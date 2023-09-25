Simge Sağın derin yırtmacıyla sahneyi yıktı
Hem şarkıları hem de cesur pozlarıyla dikkat çeken Simge Sağın, konserlerine tüm hızıyla devam ederken, hem sesi hem güzelliği hem de sahne şovlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor..
Son olarak Antalya'da Antalya Açıkhava sahnesinde sevenleriyle buluşangüzel şarkıcı Simge Sağın kendisini izleyenlerin hem kulaklarına hem de gözlerine hitap etti.
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Konserinde pembe ve derin yırtmaçlı bir elbise tercih eden Simge Sağın'ın dansı da konserine damgasını vurdu.
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