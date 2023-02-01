Simge Sağın durmuyor! Miami'de kış günü yazı getirdi
Yeni bir şarkı hazırlığındaki güzel şarkıcı Simge Sağın yeni şarkısının çıkışından önce soluğu ABD'de Miami'de aldı. Meşhur Miami Beach'ten yaptığı paylaşımlar ise sosyal medyayı salladı.
Türkiye'nin açık ara en güzel şarkılarından biri olan Simge Sağın yeni şarkısı öncesinde soluğu ABD'de aldı.
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Yeni şarkısının hazırlıklarını tamamlayan ve piyasaya çıkacağı gün için geri sayıma başlayan Simge Sağın ABD'nin Florida eyaletinde yer alan meşhur Miami Beach'ten yaptığı paylaşımlarla tam not aldı.
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Mavi mayosu ile kameralar karşısına geçen Simge Sağın'ın sosyal medyadaki pozlarına hem de erkek hayranlarından beğeni yağdı.
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Simge Sağın'ın yeni yeni şarkısının 10 Şubat Cuma günü tüm dijital platformlarda yayınlanacağı öğrenildi.
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